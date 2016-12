Papa Francesco, attesa per il primo Angelus

- Grande attesa a piazza San Pietro per il primo Angelus di Papa Francesco. Circa centomila i fedeli previsti. Piano straordinario per i trasporti pubblici a Roma a causa anche della maratona cittadina in programma per oggi. Martedì, giorno dell'intronizzazione del nuovo Pontefice, le metropolitane saranno gratuite fino alle 14.

Saranno dunque altri tre giorni molto intensi per Roma. Per l'insediamento solenne del nuovo Pontefice sono attese nella capitale un milione di persone e la città si prepara ad affrontare l'evento. Ma la giornata di oggi è considerata come una sorta di prova generale, con circa centomila fedeli previsti e la capitale impegnata in uno dei suoi storici appuntamenti, la maratona cittadina. Martedì ci saranno anche capi di Stato e di governo da tutto il mondo, con l'apparato della sicurezza mobilitato di conseguenza: oltre un migliaio di uomini delle forze dell'ordine schierati, compresi tiratori scelti e artificieri.

"Siamo pronti - ha detto il sindaco Gianni Alemanno -. Abbiamo messo in campo 1000 vigili e 700 volontari della Protezione civile per domenica e per martedì". Per garantire l'afflusso dei numerosi fedeli che oggi si recano a San Pietro e permettere lo svolgimento della XIX Maratona di Roma, sono entrate in vigore limitazioni al traffico privato e pubblico. Il trasporto pubblico in particolare, in accordo con l' amministrazione capitolina, ha messo a punto un piano straordinario che prevede limitazioni e deviazioni di percorsi. Ma anche potenziamento delle corse della metropolitana, delle ferrovie regionali, navette speciali e quelle gratuite per i disabili.

L'angelus di oggi sarà una specie di prova generale per la macchina dell'accoglienza e della sicurezza. Il modello sarà lo stesso dei funerali di Papa Wojtyla, nel 2005, e dell'inizio del pontificato di Benedetto XVI, solo più flessibile, ha spiegato il prefetto Giuseppe Pecoraro. Martedì nella capitale ci saranno zone off-limits e transennate come via Gregorio VII e Corso Vittorio Emanuele che, pur permettendo il passaggio dei pedoni sui marciapiedi, saranno vietate al traffico per il passaggio delle delegazioni scortate. E una maxi area pedonale circonderà anche il Vaticano.



In servizio navette straordinarie per San Pietro - Sono scattate come da programma tutte le deviazioni previste per la Maratona di Roma. Lo comunica Agenzia per la mobilità di Roma. Inoltre hanno iniziato il servizio le due navette speciali - Trastevere-Cipro e Verano-Flaminio - a disposizione di quanti non potendo usare la metropolitana desiderano recarsi a san Pietro per assistere all'Angelus di Papa Francesco.