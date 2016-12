foto Ansa

17:29

- Ancora maltempo in arrivo sull'Italia: una perturbazione atlantica porterà nevicate anche in pianura sulle regioni settentrionali, a partire dal nord-ovest. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo: si prevedono nevicate diffuse da domani mattina fino in pianura su Piemonte, Liguria, Val D'Aosta e Lombardia. Dal pomeriggio ci sarannoanche piogge e temporali molto intensi sulla Liguria centro-orientale.