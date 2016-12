foto Ansa

12:42

- "Bergoglio non appoggiò mai la dittatura e le accuse nei suoi confronti sono false". Lo ha detto Adolfo Perez Esquivel, argentino, premio Nobel per la Pace, a margine della manifestazione organizzata da Libera in ricordo delle vittime di mafia. "All'epoca - ha ricordato - era solo un superiore dei gesuiti e non aveva alcun ruolo". Secondo Esquivel, Bergoglio "porterà avanti la barca della Chiesa ora nella tempesta".