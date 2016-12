Meteo, colpo di coda dell'inverno

foto Meteo.it Correlati Infografiche

La situazione in Europa 11:15 - Oggi sarà una giornata di tregua nel maltempo, ma farà ancora freddo in tutta Italia, specie sul versante adriatico. Domenica arriverà la perturbazione numero 7 di marzo che riporterà molte nuvole, piogge in molte zone del Centronord e nevicate fino a quote molto basse, anche in pianura al Nordovest. Notevoli accumuli sono previsti in Piemonte, nell'Appennino ligure e sulle zone pedemontane della Lombardia.

Lunedì questa stessa perturbazione porterà ancora maltempo in gran parte del Paese con le piogge più consistenti al Nord dove la neve cadrà sulle Alpi oltre i 400-800 metri. Da martedì generale miglioramento del tempo e graduale rialzo termico grazie al ritorno dell’alta pressione.



PREVISIONE PER OGGI, SABATO 16 - Oggi prevalenza di bel tempo, ma al mattino insisteranno delle nuvole sulle regioni del medio Adriatico e al Sud, con possibili isolate piogge nella Sicilia settentrionale. Nel pomeriggio un po’ di nuvole invece inizieranno ad arrivare sul Nordovest e in Sardegna, con le prime nevicate in Piemonte e Valle d'Aosta dalla tarda serata. Ventoso in Puglia a causa del Maestrale.



Freddo a inizio giornata, con delle gelate in molte località del Centronord; valori pomeridiani senza grandi variazioni. Di seguito qualche valore previsto per oggi. 7 gradi per Aosta, Rimini, Trieste, Venezia, Ancona, L'Aquila, 9 gradi per Torino, Milano, Bologna, Bolzano, Trento, Verona, Perugia, Pescara, Viterbo, Brindisi, Taranto, 11 gradi per Imperia, Firenze, Grosseto, Pisa, Roma, Crotone, Napoli e 13 gradi per Catania e Cagliari.



PERTURBAZIONE N. 7 IN AGGUATO - Tra questa sera e questa notte si avvicinerà al nostro Paese la parte più avanzata della perturbazione n. 7 che farà sentire i suoi primi effetti al Nordovest. La parte più intensa arriverà tra domani pomeriggio e lunedì. Attraverserà tutta l’Italia con i fenomeni più importanti al Nord domenica, nelle regioni centrali tirreniche lunedì. Viste le basse temperature di questa notte si faranno quindi vedere i primi fiocchi di neve in Piemonte fino in pianura e inizierà a piovere in Liguria. Domani poi le precipitazioni si estenderanno a tutto il Nordovest e nella seconda parte della giornata anche al Nordest e a parte della Toscana.



NEVE DOMANI - Fino a quote molto basse su Piemonte, entroterra ligure, nord della Lombardia (200-300 metri). In Piemonte la neve localmente arriverà fino in pianura. Nella seconda parte della giornata il maltempo coinvolgerà anche il Nordest con neve nelle zone collinari del Trentino, del Veneto e del Friuli (200-400 metri).



Il maltempo di domani tenderà a intensificarsi nella seconda parte della giornata. Le zone dove sono previste le nevicate più abbondanti sono le Alpi e le Prealpi dove tra domani e lunedì potrà accumularsi fino mezzo metro (sulle Prealpi dai 700 agli 800 metri). Alla fine di domani qualche pioggia sarà possibile anche in Umbria e Lazio. Sarà una giornata ventosa, con Scirocco intenso sulle Isole e mari di Ponente. Temperature in rialzo ovunque tranne che al Nordovest.



LUNEDI' - In mattinata ultime nevicate sui rilievi di Piemonte, Lombardia e al Nordest. La parte più attiva della perturbazione colpirà proprio le zone di Nordest con piogge intense e nevicate abbondanti oltre 700/1000 metri . Venti forti su tutta l'Italia. Piogge sulle regioni centrali tirreniche e qualche pioggia possibile anche sul resto dell'Italia. Tolto il Nordest sul resto dell’Italia il tempo tenderà comunque a migliorare rapidamente.



TENDENZA DA MARTEDI' - Martedì bel tempo, ancora un po' ventoso soprattutto sul mar Ligure per venti di Libeccio. Le temperature tenderanno a riportarsi nella norma. Quindi possiamo affermare che dopo questa ondata di freddo avremo tempo migliore e temperature che si riporteranno in linea con le medie stagionali.