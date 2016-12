foto LaPresse

19:17

- I sindacati di categoria hanno confermato lo sciopero dei mezzi pubblici locali previsto per venerdì 22 marzo. Lo stop di 24 ore interesserà bus, tram e metropolitane e si svolgerà con la garanzia dei servizi minimi indispensabili. L'iniziativa, si legge in una nota dei sindacati, è "a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di categoria".