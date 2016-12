foto Ansa

00:24

- Papa Francesco ha chiesto ai fedeli argentini di non recarsi a Roma per il suo insediamento, ma di fare un gesto di carità donando ai poveri il denaro che sarebbe stato utilizzato per il viaggio. In una nota diffusa dalla nunziatura apostolica a Buenos Aires, la Santa Sede spiega che il Pontefice, ringraziando "per le preghiere ricevute", ha chiesto ai suoi connazionali "di fare un gesto di carità verso i più bisognosi".