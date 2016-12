foto Ansa

15:55

- I pm di Firenze hanno chiesto il rinvio a giudizio per il coordinatore del Pdl, Denis Verdini, e per Marcello dell'Utri per il procedimento sulla gestione della Banca Credito Cooperativo Fiorentino. Le richieste di rinvio a giudizio riguardano 67 persone e due società. Fra i reati ipotizzati nell'inchiesta ci sono la bancarotta e la truffa.