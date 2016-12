foto Da video

- Papa Francesco questa mattina ha preso le sue valigie alla Casa del Clero, in via della Scrofa, e "ha pagato il conto, per dare il buon esempio". Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana, Padre Federico Lombardi, nel briefing con i giornalisti. Il Pontefice è poi andato alla chiesa di Santa Maria Maggiore per pregare la Madonna e "ha portato anche un piccolo mazzo di fiori che ha deposto sull'altare".