Papa, telefonata a sorpresa a una giornalista

11:45 - Telefonata inaspettata per una giornalista romana, Stefania Falasca che intorno alle 22 di ieri sarebbe stata chiamata dal Papa appena eletto. "E' stata un'emozione fortissima, incredibile - ha raccontato la Falasca -. Ci siamo conosciuti tanti anni fa per circostanze di lavoro mie e di mio marito in Argentina. Con gli anni si è instaurata un'amicizia sincera".

"L'ho sempre chiamato Padre Bergoglio - ha raccontato la Falasca - e ieri ero imbarazzata e gli ho chiesto come dovevo chiamarlo". La giornalista ha spiegato che quando il cardinale era a Roma "veniva a casa nostra. Ieri ero in piazza San Pietro non mi aspettavo la fumata bianca e verso le 22, quando stavo tornando a casa, è squillato il telefono: era il Papa". La telefonata si è svolta "con la semplicità di sempre perché papa Francesco è una persona integra, è veramente un uomo di Dio".