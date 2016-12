Bergoglio all'assistente: "Torno il 23 marzo"

foto Ansa Correlati Tutto sulle elezioni del Papa 10:32 - Non se lo aspettava neanche lui e, invece, Jorge Bergoglio è diventato Papa. E di certo non farà ritorno molto presto a Buenos Aires, almeno non per Pasqua, come invece aveva progettato. L'ex arcivescovo della capitale argentina infatti aveva già prenotato il biglietto di ritorno da Roma in classe economica, Alitalia, per il 23 marzo. Anzi, all'assistente che scherzava sul suo non ritorno, gli aveva esclamato: "Tu sei pazzo! Pasqua è alle porte e c'è tanto da organizzare, ci vediamo il 23". - Non se lo aspettava neanche lui e, invece,è diventato P. E di certo non farà ritorno molto presto a, almeno non percome invece aveva progettato. L'ex arcivescovo della capitale argentina infatti aveva già prenotato il biglietto di ritorno da Roma in classe economica, Alitalia, per il 23 marzo. Anzi, all'assistente che scherzava sul suo non ritorno, gli aveva esclamato: "Tu sei pazzo! Pasqua è alle porte e c'è tanto da organizzare, ci vediamo il 23".

Era stata l'ultima conversazione con il suo assistente, il 26 febbraio. E poi l'addio alla sua squadra di calcio prima della partenza per eleggere il nuovo Papa.



Il gesuita non ha mai dato l'impressione di essere vicino alla pensione. Da sempre vicino a Joseph Ratzinger, che aveva incontrato in un viaggio di studio in Germania negli anni '60, prima della dittatura, era già pronto a guidare la Via Crucis per le vie della città e la tradizionale cerimonia del lavaggio dei piedi. Aveva addirittura scritto la sua omelia, l'ultimo suo elaborato prima di essere consacrato capo della Chiesa cattolica.



Ieri sera, i colleghi all'Arcivescovado erano ancora scioccati alla notizia. Ora si pensa a cosa farne della piccola stanza nella cattedrale metropolitana dove viveva il futuro Papa. È probabile che diventi un piccolo museo in onore del primo Vescovo di Roma latino americano, in oltre duemila anni di storia cristiana. Forse papa Francesco però sentiva che qualcosa sarebbe cambiato, ma cercava di allontanarne il pensiero con gesti scaramantici. Il giorno prima di partire per il Vaticano, per esempio, con la valigia in mano aveva dichiarato ai media argentini "Pregate per me".



Il collaboratore: "Non ama viaggiare" - Il nuovo Pontefice "non è un viaggiatore". Lo ha dichiarato il vescovo ausiliario di Buenos Aires, Eduardo Garcia, suo stretto collaboratore. Tuttavia, sarà "un Papa che promette una Chiesa che trascende i suoi limiti abituali per raggiungere, come dice lui stesso, i limiti esistenziali dove il Vangelo non è presente". Quanto alla scelta di un latinoamericano, il vescovo ausiliario di Buenos Aires ha detto che probabilmente "è perché in America latina noi lavoriamo molto intensamente alla nostra missione di evangelizzazione".