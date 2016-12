Per il Papa un'agenda già fitta di impegni

foto Ansa 22:54 - E' Papa da poche ore, ma Francesco ha già un'agenda fittissima di impegni. E' stato lo stesso neo Pontefice ad annunciare che domani renderà omaggio alla Madonna, con una visita privata alla chiesa mariana di Santa Maria Maggiore. - E' Papa da poche ore, ma Francesco ha già un'agenda fittissima di impegni. E' stato lo stesso neo Pontefice ad annunciare che domani renderà omaggio alla Madonna, con una visita privata alla chiesa mariana di Santa Maria Maggiore.

La nuova vita da Papa di Bergoglio è iniziata subito dopo nella suite 201 del residence dei "conclavisti" di Santa Marta, in Vaticano. Un appartamento particolarmente confortevole con tre ambienti, studio, salottino e camera da letto.



Giovedì mattina, come di consueto, per il Pontefice ci sarà la sveglia di buon'ora e la celebrazione della messa. Alle 17, poi, riceverà nella cappella Sistina tutti i cardinali, elettori e non elettori.



Sabato alle 11, nell' Aula Paolo VI, papa Francesco incontrerà tutti gli operatori delle comunicazioni sociali e i giornalisti.



Domenica 17 il secondo incontro con i fedeli, dopo quello di oggi: alle 12, infatti, reciterà la preghiera dell'Angelus rivolto ai pellegrini che lo accoglieranno dalla piazza.



Martedì 19, giorno in cui si celebra la festa di San Giuseppe patrono della Chiesa, alle 9.30 ci sarà la Messa di inaugurazione del pontificato a San Pietro. Occasione in cui saranno presenti molti capi di Stato ed esponenti delle case regnanti.



Mercoledì 20 marzo tgerrà infine l'udienza ai Delegati Fraterni, mentre non ci sarà l'udienza generale.