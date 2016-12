Il primo discorso di Papa Francesco ai fedeli: "I cardinali mi hanno preso alla fine del mondo"

foto Ansa 22:22 - Jorge Mario Bergolio, il nuovo Papa che prende il nome di Francesco, si è affacciato alle 20.24 dalla loggia delle Benedizioni. "Cari fratelli e sorelle, buona sera", ha esordito interrotto da un applauso. "Voi sapete che il Papa è vescovo di Roma - ha detto - ma sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui, vi ringrazio dell'accoglienza". - Jorge Mario Bergolio, il nuovo Papa che prende il nome di Francesco, si è affacciato alle 20.24 dalla loggia delle Benedizioni. "Cari fratelli e sorelle, buona sera", ha esordito interrotto da un applauso. "Voi sapete che il Papa è vescovo di Roma - ha detto - ma sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui, vi ringrazio dell'accoglienza".

"Ringrazio la città di Roma come suo vescovo - ha proseguito il Pontedice nel suo primo discorso pubblico - e prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito Benedetto XVI: preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca".



Dopo aver recitato Padre nostro e Ave Maria, Papa Francesco ha spiegato che "incominciamo questo cammino, vescovo e popolo. Il cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese, preghiamo sempre per noi l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza; mi auguro che questo cammino di chiesa che tutti cominciamo, con il mio vicario qui presente, sia evangelizzazione di questa bella città".



Infine, un'inedita richiesta: "Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore: vi chiedo che voi preghiate il Signore per me, che chiediate al Signore che benedica il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me". Alcuni minuti di silenzio, e quindi Bergoglio ha impartito la benedizione, concedendo la tradizionale indulgenza plenaria ai fedeli collegati "con la radio, la televisione e i nuovi mezzi di comunicazione". Infine, dopo aver augurato a tutti una buona serata e aver dato l'appuntamento a domani, si è ritirato.