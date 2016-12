foto Ansa

11:47

- Per questa mattina niente di fatto al Conclave: dal comignolo della cappella Sistina è appena uscita la fumata nera, che indica che i cardinali non hanno eletto il nuovo papa. Anche nel secondo e nel terzo scrutinio, quindi, non è stato raggiunto il quorum per l'elezione del nuovo Pontefice. I cardinali torneranno nella Sistina nel pomeriggio: sono in programma altre due votazioni.