foto Ap/Lapresse

11:22

- Non c'è stata per ora nessuna fumata dal comignolo della Cappella Sistina: ciò fa presumere che il primo scrutinio di oggi non abbia portato alla elezione del papa. Nella mattinata infatti si svolgono due votazioni, e la fumata nel caso sia nera viene effettuata al termine dei due scrutini. Nel caso invece di elezione al primo scrutinio la fumata, bianca, avviene dopo la prima votazione.