Torino, indagati 8 dirigenti del Comune

foto LaPresse 13:01 - Otto dirigenti del Comune di Torino sono indagati dalla Procura per le procedure di assegnazione delle licenze ai Murazzi, il lungo Po della città teatro della "movida" notturna. Perquisizioni della guardia di finanza sono in corso negli uffici di palazzo civico. Stando a quanto emerso, l'inchiesta è incentrata sull'asta che ha assegnato gli spazi nel 2007 e vuole chiarire il motivo per cui molti gestori non hanno mai pagato l'affitto al Comune.

Tra gli indagati compaiono dirigenti e funzionari ai quali vengono contestati i reati di abusi in atti d'ufficio relativi alle concessioni per i locali del lungo Po e a problemi legati alla riscossione dei canoni. I pm avrebbero rilevato inadempienze per centinaia di migliaia di euro. L'indagine è partita l'estate scorsa alle proteste dei residenti del centro storico che si lamentavano per l'eccessivo rumore. Alcuni dei locali erano anche già stati multati.