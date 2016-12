- Per conoscere il nome deldovremo aspettare che iconvergano su un nome e gli diano almeno 77 preferenze. Come aveva pronosticatola prima fumata è stata nera, e nera è stata anche la seconda. A fedeli e giornalisti non resta quindi che tenere il naso all'insù e gli occhi puntati suldella Sistina. Mentre gli(soprattutto inglesi) hanno tempo perdell'ultimo momento.

I favoriti sono l’italiano Angelo Scola e il brasiliano Odilo Scherer che avanza in lavagna e ora tallona l’arcivescovo di Milano, offerto a 3,75 dalla sigla Paddy Power



L’investitura del brasiliano (che sarebbe il primo pontefice non europeo in 1.300 anni) si gioca a 4,50. Tra gli altri papabili, scivola a quota 5,50 il ghanese Peter Turkson; doppia cifra per il canadese Marc Ouellet (a 10,00), per il cardinale statunitense Sean O’Malley (a 11,00) e per l’argentino Leonardo Sandri (a 21,00).

Si scommette anche sulla durata del conclave che per ora si prevede breve: i bookmaker esteri puntano su 4 fumate prima della scelta definitiva. Alcune agenzie azzardano anche giorno e ora dell’elezione: è il caso della sigla BetVictor, per la quale il momento fatidico – bancato a 2,00 – sarà tra le 15.20 di mercoledì 13 marzo e le 15.20 di giovedì 14.

Per i bookmaker il prossimo Papa porterà il nome di Pietro (3,00) ma in quota ci sono anche Giovanni Paolo (7,00) e Benedetto (13,00). Sulla nazionalità, l’Italia è in testa a 1,80, seguita dall’Africa e da Centro e Sud America (4,00). Gli Stati Uniti sono a 11,00. Infine, si gioca anche sull’ipotesi che il prossimo Papa segua l’esempio di Benedetto XVI e decida prima o poi di rassegnare le dimissioni: un’eventualità non considerata affatto remota, vista la quota a 3,50.

Secondo William Hill, il maggiore bookmaker inglese che ha raccolto puntate in 50 Paesi, il volume di gioco sul nuovo Papa supererebbe il mezzo milione di sterline.