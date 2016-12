Meteo, forti piogge e clima ancora invernale

foto Meteo.it Correlati Le grafiche

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:18 - Settimana all'insegna di nubi e piogge per l'insistenza di correnti umide e instabili occidentali. I rovesci e i temporali più frequenti, e quindi gli accumuli più abbondanti di pioggia, sono previsti sul versante tirrenico, dal Levante ligure fino alla Calabria, e in Sardegna. Grazie all'origine medio-atlantica delle correnti, il clima resterà comunque mite in questa prima parte di settimana. Da giovedì, invece, ci sarà un brusco calo termico. - Settimana all'insegna di nubi e piogge per l'insistenza di correnti umide e instabili occidentali. I rovesci e i temporali più frequenti, e quindi gli accumuli più abbondanti di pioggia, sono previsti sul versante tirrenico, dal Levante ligure fino alla Calabria, e in Sardegna. Grazie all'origine medio-atlantica delle correnti, il clima resterà comunque mite in questa prima parte di settimana. Da giovedì, invece, ci sarà un brusco calo termico.

Da giovedì aria artica - Le giornate peggiori della settimana saranno quelle di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo: le piogge, in questi due giorni, interesseranno infatti quasi tutto il nostro Paese. L’aria gelida di origine artica farà il suo graduale ingresso sull’Italia tra mercoledì 13 e venerdì 15 marzo, facendoci ripiombare in un clima invernale caratterizzato da freddo (le temperature scenderanno fino a valori al di sotto delle medie stagionali) e dal rischio di nuove nevicate fino a bassa quota su Venezie, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. In particolare, la neve cadrà fino a quote collinari giovedì sull’Appennino settentrionale, venerdì su quello centrale adriatico. Giovedì soffieranno forti venti sulle Isole; Föhn al Nord, Bora su alto Adriatico.



Sabato la giornata più fredda della settimana - Da una prima stima sulle conseguenze dell'irruzione della massa d'aria artica prevista per la seconda metà di questa settimana, si può dire che è molto probabile un crollo di una decina di gradi fra i valori registrati lunedì e quelli che previsti per venerdì. In particolare, si è partiti lunedì da valori sicuramente primaverili e in molti casi sopra la media (massime fra 15 e 20 gradi) per arrivare a venerdì a valori pomeridiani inferiori a 10 gradi in tutto il Centronord e di poco superiori al Sud: in definitiva, registreremo un crollo termico anche di 10-11 gradi che riguarderà anche le minime notturne le quali torneranno di nuovo sottozero in molte zone del Centronord, soprattutto nella notte tra venerdì e sabato. Saranno le regioni adriatiche e le zone alpine a subire maggiormente lo sbalzo termico, anche a causa dei venti settentrionali che, come sempre, accentueranno la sensazione di freddo. Sabato sarà la giornata più fredda per quanto riguarda la notte e le prime ore del mattino: le temperature minime scenderanno sottozero in molte zone del Centronord con conseguenti gelate diffuse.



Mezza Europa alle prese con gelo e neve - Questa ondata di freddo coinvolgerà non soltanto l’Italia, ma sta interessando anche tutta l’Europa centrosettentrionale. In particolare in Scandinava e nei Paesi Baltici si stanno vivendo le cosiddette "giornate di ghiaccio", ovvero giornate in cui le temperature rimarranno sottozero anche nelle ore pomeridiane.