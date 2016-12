10:04

- Silvio Berlusconi rimarrà ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano anche per tutta la giornata di oggi: la conferma arriva dal suo medico personale, Alberto Zangrillo. "Oggi rimane ancora ricoverato - spiega -. Effettueremo gli accertamenti previsti, tra cui quello sulla funzionalità dell'albero coronarico. Le sue condizioni sono stazionarie, ma non critiche. Non ci preoccupano".