foto Ansa

06:30

- Iniziano oggi i lavori del Conclave chiamato ad eleggere il nuovo Papa, successore di Benedetto XVI. Il primo appuntamento per i cardinali elettori è, alle 10, la messa "pro eligendo Pontefice" nella basilica di San Pietro. Alle 16.30 i porporati entreranno poi in processione nella cappella Sistina; dopo il giuramento e una meditazione potrebbe esserci già un primo voto, ma per la "fumata bianca", con tutta probabilità, occorrerà attendere.