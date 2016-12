De Gregorio: "Il mio reato? I soldi in nero"

foto Ansa 19:52 - "Perché mi abbiano dato due milioni in nero me lo sono chiesto anch'io. L'ho confessato, ho commesso un reato". Lo ha detto Sergio De Gregorio ai pm romani, parlando del suo coinvolgimento nell'inchiesta della procura di Napoli sulla presunta compravendita di senatori per far cadere il governo Prodi nel 2008. De Gregorio ha inoltre spiegato di "non aver dato nulla" in cambio dei soldi ricevuti. - "Perché mi abbiano datome lo sono chiesto anch'io. L'ho confessato, ho commesso un reato". Lo ha dettoai pm romani, parlando del suo coinvolgimento nellsulla presuntaper far cadere ilnel 2008. De Gregorio ha inoltre spiegato di "non aver dato nulla" in cambio dei soldi ricevuti.

"Se me li avessero dati in maniera trasparente - ha aggiunto il senatore - li avrei dichiarati come ho dichiarato un milione di euro alla Camera e sarei stato nella legge. Ho accettato un pagamento in nero, ho sbagliato e l'ho confessato al magistrato".



La Procura di Napoli chiede il giudizio immediato - La Procura di Napoli questa mattina aveva chiesto il giudizio immediato nei confronti di Silvio Berlusconi nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta compravendita di senatori. Analoga richiesta è stata formulata per il senatore Sergio De Gregorio e l'ex direttore dell'Avanti, Valter Lavitola. Il reato ipotizzato è quello di corruzione.