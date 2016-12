foto Dal Web

- Tracce di carne equina sono state trovate dai Nas in alcune confezioni di pasta fresca a Roma, a Viterbo, nel Bolognese e nel Perugino. Il ministero della Salute ha però precisato: "In nessun caso è stata trovata traccia di fenilbutazione, antinfiammatorio utilizzato per i cavalli ma vietato per l'uomo". E qundi, ha aggiunto, "non ci sarebbe nessun pericolo per la salute pubblica. Resta il reato di frode commerciale".