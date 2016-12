Allarme bomba, evacuati due outlet

foto Twitter Correlati Evacuato l'outlet di Serravalle

17:14

- Domenica nera per due outlet. Il centro per lo shopping di Castel Romano (Roma) è stato evacuato dai vigili del fuoco per un allarme bomba, poi rientrato. Sul posto sono giunti anche gli artificieri dei carabinieri, gli agenti del commissariato Spinaceto e i carabinieri del nucleo di Pomezia: trovato un trolley dimenticato da un cliente. In precedenza un altro allarme bomba era scattato all'outlet di Serravalle (Alessandria).