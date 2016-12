Meteo, da giovedì torna l'inverno

foto Meteo.it Correlati Nel week end torna l'inverno

La situazione in Europa 08:55 - Settimana all'insegna di nubi e piogge per l’insistenza di correnti umide occidentali. I rovesci e i temporali più frequenti e quindi gli accumuli più abbondanti di pioggia sono previsti nei prossimi giorni sul versante tirrenico, dal Levante Ligure fino alla Calabria, e in Sardegna. Il clima resterà mite nella prima parte della settimana, poi da giovedì arriverà sull'Italia l’aria gelida attualmente sulla Scandinavia, riportando un clima invernale con la possibilità di nevicate anche a bassa quota in Appennino e sul medio Adriatico. - Settimana all'insegna di nubi e piogge per l’insistenza di correnti umide occidentali. I rovesci e i temporali più frequenti e quindi gli accumuli più abbondanti di pioggia sono previsti nei prossimi giorni sul versante tirrenico, dal Levante Ligure fino alla Calabria, e in Sardegna. Il clima resterà mite nella prima parte della settimana, poi da giovedì arriverà sull'Italia l’aria gelida attualmente sulla Scandinavia, riportando un clima invernale con la possibilità di nevicate anche a bassa quota in Appennino e sul medio Adriatico.

PREVISIONE PER LUNEDI’ 11 MARZO Lunedì resistono delle parziali schiarite in Molise, Puglia, Basilicata, bassa Calabria e Sicilia orientale; prevalenza di nuvole nel resto del Paese, con piogge e rovesci soprattutto in Sardegna, regioni tirreniche, Umbria e Marche; piogge deboli e isolate possibili nel corso della giornata anche al Nord, con qualche nevicata sulle Alpi intorno a 1300-1400 metri; in serata peggiora sulla Sicilia occidentale, ancora rovesci su Lazio, Campania e alta Calabria; qualche pioggia in Valpadana. Temperature in leggero calo al Sud , ma ancora su valori miti in gran parte dell’Italia. Ventoso per venti occidentali in Sardegna, Tirreno centrale e al Sud, dove i mari risultano molto mossi.



LE TEMPERATURE MASSIME PREVISTE OGGI Ecco quali sono le temperature previste per le ore centrali della giornata di lunedì 11 marzo in alcune città italiane: Aosta 12 gradi Brescia 15 gradi Milano 15 gradi Novara 14 gradi Torino 14 gradi Venezia 14 gradi Firenze 15 gradi Perugia 13 gradi Roma 14 gradi Bari 17 gradi Napoli 15 gradi Catania 22 gradi Palermo 17 gradi Cagliari 17 gradi



MEZZA EUROPA ALLE PRESE CON GELO E NEVE L’aria gelida di origine artica farà il suo graduale ingresso sull’Italia tra mercoledì 13 e venerdì 15 marzo, facendoci ripiombare in un clima invernale caratterizzato da freddo (le temperature scenderanno fino a valori al di sotto delle medie stagionali) e dal rischio di nuove nevicate fino a bassa quota. Questa ondata di freddo coinvolgerà non soltanto l’Italia, ma anche tutta l’Europa centrosettentrionale. In particolare in Scandinava e nei Paesi Baltici si vivranno le cosiddette ”giornate di ghiaccio”, ovvero giornate in cui le temperature rimarranno sottozero anche nelle ore pomeridiane.



IN FRANCIA SCATTA L’ALLARME-MALTEMPO Un nucleo di aria gelida in discesa dalla Scandinavia all'inizio della settimana determinerà un brusco e sensibile calo delle temperature in tutta l’Europa Centrale fino alla Penisola Iberica. Nella scorsa notte in Svezia, Finlandia e Norvegia le temperature sono scese fino a -25/-30 gradi: ad Helsinki la minima ha toccato i -23 gradi, a Oslo -17 gradi e a Stoccolma -12 gradi. Si tratta della stessa massa d’aria gelida che da giovedì inizierà ad affluire sul nostro paese e che nel prossimo week-end farà ripiombare l’Italia in pieno inverno con il ritorno di qualche nevicata a bassa quota. All'inizio della settimana freddo e neve colpiranno invece molti paesi dell’Europa centrale. Situazioni critiche potranno verificarsi tra il Belgio e il Nord della Francia dove il brusco calo termico sarà accompagnato da copiose nevicate e venti forti. Nella Francia settentrionale il manto nevoso potrebbe raggiungere i 50 cm e il vento toccare i 70-80 km/h nell’interno fino a 100-110 km/h lungo le coste della Bretagna e delle Normandia. In Francia è allerta per quello potremmo definire, anche se impropriamente, un “mini” blizzard: in ogni caso si tratterà di un episodio nevoso eccezionale in riferimento soprattutto a questo periodo dell’anno (il mese di marzo). Martedì la neve è attesa nella capitale Parigi anche se difficilmente nel centro città riuscirà ad attecchire e a creare disagi: dovrebbe infatti nevicare con una temperatura di poco sopra lo zero (+ 1 grado). A nord della capitale, già in periferia, la neve dovrebbe invece imbiancare il suolo fino a raggiungere mercoledì mattina anche i 10-20 cm.