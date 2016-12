foto Ap/Lapresse

18:20

- Non abbiamo nessuna notizia ufficiale, sappiamo quello che stiamo sentendo in tv". Lo ha detto uno dei nipoti di Silvano Trevisan, figlio della sorella Olinda, che vive a Castel Goffredo in provincia di Mantova. "Mia madre è molto provata e vorrebbe sapere esattamente cosa è successo - ha aggiunto il nipote dell'italiano rapito in Nigeria - Le autorità ci hanno contattato subito dopo il rapimento ma poi non abbiamo più sentito nessuno".