foto Ansa

13:37

- "Ritengo opportuno che Silvio Berlusconi rimanga in ospedale almeno fino a domani". Lo ha detto Francesco Bandello, primario di oculistica e oftalmologia dell'ospedale San Raffaele, subito dopo la fine della visita fiscale disposta dai giudici della Corte d'appello di Milano nei confronti di Berlusconi. Il leader del Pdl ieri non si è presentato all'udienza del processo Mediaset, adducendo come legittimo impedimento il suo stato di salute.