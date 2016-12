Vicenza vieta il fumo elettronico

foto Twitter

- Il comune di Vicenza dichiara guerra alle sigarette elettroniche, e ne vieta categoricamente l'uso in tutti gli uffici comunali da lunedì 18 marzo 2013. Dopo il divieto già imposto dalla direzione medica del San Bortolo per i locali dell'ospedale di Vicenza poichè non vi sarebbe ancora la certezza che la sigaretta elettronica, di cui esistono varie tipologie, non sia nociva, ora anche il Municipio ne bandisce l'utilizzo.