16:47

- "Se entro il 15 marzo il Consiglio Comunale non approverà la delibera che attendiamo dal 2011, i lavori alla Nuvola dell'Eur si fermeranno". A lanciare l'allarme è Massimiliano Fuksas, progettista del Nuovo Centro Congressi del quartiere Eur di Roma. "In Italia - denuncia - non c'è lo Stato ma solo un'enorme burocrazia".