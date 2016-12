Mafia, controlli della Dia in quattro casinò

foto Ap/Lapresse 15:48 - Gli uomini della Direzione investigativa antimafia stanno eseguendo una serie di accertamenti nei casinò italiani per verificare eventuali infiltrazioni mafiose. Il blitz ha interessato i casinò di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent. - Gli uomini della Direzione investigativa antimafia stanno eseguendo una serie di accertamenti nei casinò italiani per verificare eventuali infiltrazioni mafiose. Il blitz ha interessato i casinò di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent.

Gli accertamenti sono stati svolti dal personale della Dia di Torino, Milano, Genova e Padova. Nei casinò ispezionati i funzionari della Dia hanno acquisito documentazione utile a verificare eventuali casi di riciclaggio di denaro provento di attività illecita.



Tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, presso i quali vengono svolti accessi e accertamenti rientrano anche le case da gioco allo scopo di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso.



Venezia, consegnati i dati su alcuni clienti - La Dia si è presentata al Casinò di Venezia per raccogliere dati ed informazioni su alcuni clienti. Lo affermano i vertici della casa da gioco veneziana, riferendo di aver dato la massima collaborazione agli uomini della Dia di Padova. Il Casinò di Venezia ha due sedi, una in terraferma e l'altra in centro storico. Gli inquirenti avrebbero controllato l'elenco delle frequentazioni e delle giocate al Casinò di Venezia per una possibile indagine - ipotizzano gli stessi vertici della casa da gioco - su singoli clienti. "Il Casinò di Venezia - afferma l'ad Vittorio Ravà - ha dato come sempre la massima disponibilità e collaborazione, nei confronti dell'attività della nostra casa da gioco non c'è nessun controllo in atto".



Dia: "A Saint Vincenti esponenti della 'ndrangheta - Dai primi riscontri della Dia è risultato che tra i frequentatori del Casinò di Sain Vincent vi sarebbero alcuni personaggi appartenenti alla 'ndrangheta, già emersi nell'indagine "Minotauro" condotta dalla Direzione investigativa antimafia di Torino sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Piemonte. La Dia ha acquisito a Saint-Vincent "informazioni circostanziate" e documenti su alcuni specifici clienti della casa da gioco.



"A Sanremo frequentatori con precedenti per mafia" - Nel Casinò di Sanremo gli investigatori della Dia hanno accertato la frequentazione di soggetti con precedenti specifici per associazione a delinquere di stampo camorristico e di persone contigue ad ambienti 'ndranghetisti. Gli ufficiali e i funzionari della Dia di Genova stanno acquisendo, all'interno della casa da gioco, documentazione relativa al numero degli ingressi effettuati dai soggetti, la quantificazione del denaro, le modalità di incasso di eventuali vincite, l'individuazione di eventuali garanti, documentazione ritenuta utile riguardo a possibili ipotesi di reato quali la sostituzione e l'impiego di denaro di provenienza illecita.