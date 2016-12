foto Olycom Correlati Dossier

- Il pm di Genova, Luca Scorza Azzarà, ha chiesto 4 anni e 8 mesi di reclusione e 24mila euro di multa per Luca Risso, il compagno di Kharima el Mahroug (in arte Ruby Rubacuori), imputato per pornografia minorile nel processo in corso a Genova. Il processo riguarda una "festa fetish" svoltasi il 22 ottobre 2010 in un locale genovese di cui Risso era proprietario e dove Ruby, minorenne, si era esibita con pose ritenute osè. Il processo è stato aggiornato al 24 aprile.