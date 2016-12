foto LaPresse

15:01

- "E' davvero impossibile tollerare una simile persecuzione giudiziaria che dura da vent'anni e che si ravviva ogni qual volta vi sono momenti particolarmente complessi nella vita politica del Paese". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota commentando la sentenza per il processo Unipol, che lo ha visto condannato a un anno per violazione del segreto istruttorio.