Conclave, ancora fumata nera per la data

foto LaPresse 16:39 - Nella congregazione generale svoltasi in Vaticano i cardinali non hanno ancora deciso la data del Conclave. Lo ha riferito padre Federico Lombardi, spiegando che un cardinale elettore non è ancora arrivato a Roma: il vietnamita Jean Baptiste Pahm Minh Man arriverà domani. Giovedì, quindi, tutti i porporati saranno presenti in Vaticano, e a quel punto potrebbe essere decisa la data. - Nella congregazione generale svoltasi in Vaticano i cardinali non hanno ancora deciso la data del Conclave. Lo ha riferito padre Federico Lombardi, spiegando che un cardinale elettore non è ancora arrivato a Roma: il vietnamita Jean Baptiste Pahm Minh Man arriverà domani. Giovedì, quindi, tutti i porporati saranno presenti in Vaticano, e a quel punto potrebbe essere decisa la data.

Il portavoce della sala stampa vaticana ha poi riferito che è stato annullato ''con una rigatura'' l'anello del Pescatore di Benedetto XVI e che "il Collegio avrà una linea di riservatezza crescente per tutelare bene l'avvicinamento a questo momento così importante", spiegando quindi indirettamente l'annullamento del consueto briefing da parte dei cardinali nordamericani.



Padre Lombardi ha osservato anche che ci possono essere stadi successivi. "Prima una condizione di apertura, comunicazione, condivisione e poi dopo, man mano sentendo anche la sensibilità e i desideri del Collegio nel suo insieme, si mette a punto il modo di comunicare", anche con riservatezza. Il gesuita ha ribadito che non c'è "nessuna fretta" per fissare la data di inizio del conclave. "Si sente molto bene la volontà di una preparazione adeguata, seria, approfondita", non affrettata.



Uno degli ultimi quattro porporati elettori attesi, il cardinale John Tong Hon, vescovo di Hong Kong, è giunto a Roma per partecipare alle Congregazioni Generali ed al Conclave. Tong, 74 anni, il primo cardinale cinese a partecipare ad un conclave, è arrivato poco prima delle 7 all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da Hong Kong. Tong Hon è stato nominato cardinale, nel concistoro del febbraio 2012, da Papa Benedetto XVI.



A Roma è giunto anche il penultimo cardinale elettore, il polacco Kazimiers Nycz. Il porporato, che al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino non ha rilasciato dichiarazioni, è sbarcato, poco dopo le 14, con un volo della compagnia low cost Wizzair proveniente da Varsavia. Nycz, 63 anni, il 14 maggio 1988 è stato nominato vescovo ausiliare di Cracovia. Il 3 marzo 2007 papa Benedetto XVI lo ha nominato arcivescovo di Varsavia.



Oggi, compleanno di 3 cardinali - Il decano, cardinale Angelo Sodano, ha rivolto gli auguri a tre suoi confratelli che compioni gli anni in questi giorni. Ieri Walter Kasper ha compiuto 80 anni, oggi Francesco Coccopalmerio 75 e domani il boliviano Julio Terrazas 77. Lo ha annunciato il direttore della sala stampa vaticana, Padre Federico Lombardi, sottolineando che "Kasper sarà il più anziano degli elettori". Il limite di 80 anni, oltre al quale non si può partecipare al conclave, si calcola a partire dal primo giorno della sede vacante.



Donna-prete protesta in Piazza San Pietro - Una donna straniera di circa 60 anni, vestita da sacerdote con un collare bianco da prete, camicia e pantalone neri, passeggia in piazza San Pietro a Roma. Secondo alcuni fedeli si tratta dell'ultima provocazione di un gruppo del fronte "liberal" della Chiesa, in vista del conclave e dell'elezione del nuovo Pontefice, contro il divieto di ordinare sacerdoti di sesso femminile.