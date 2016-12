foto LaPresse

- "Il male della Chiesa sono i peccati di noi peccatori e nessuno si tiri fuori". Lo ha detto il cardinale Giovanni Lajolo, presidente emerito del governatorato della Città del Vaticano, in procinto di entrare in conclave, a margine della presentazione del suo libro "Via Crucis". "La Curia - ha aggiunto - è purtroppo calunniata, io della curia posso solo dire bene, è uno strumento di aiuto per il Papa. Certo, si può sempre migliorare".