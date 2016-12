Parolisi, "spariti i soldi per la figlia"

Si è scoperto durante l’udienza per il sequestro cautelativo dei beni di Parolisi nel Tribunale di Nola. La banca di Frattamaggiore dove l’uomo ha il conto ha inviato un documento al giudice in cui si spiega che la sua disponibilità è ben lontana dalla somma di 100 mila euro.

Pochi spiccioli, nulla più.



Dove sono finiti i suoi soldi? E poi: Quando sono stati prelevati? Forse appena prima della sentenza, forse subito dopo. Da chi? Da qualcuno di famiglia? Ancora misteri annidati nei particolari della vita dell’uomoche emergono di giorno in giorno, nascosti nella storia e nei silenzi di un padre senza più patria potestà che, secondo il giudice che lo ha condannato, dovrà pagare una provvisionale di un milione di euro a favore della figlia e di 500mila euro per i genitori di Melania. Per far fronte alle spese di Vittoria, per sostenere la famiglia della vittima.



Tutto questo, ora, potrebbe essere a rischio. Perché su quel conto bancario segreto, custodito gelosamente, di cui Melania non conosceva l’esistenza, e su cui si è concetrata da tempo l'attenzione degli inquirenti, sembra esserci ancora molto da scoprire.