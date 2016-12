Padova, operaio disoccupato diventa gigolò

foto Dal Web

- Ha perso il lavoro a causa della crisi ma lui non si è lasciato abbattere. E da operaio si è trasformato in latin lover a pagamento. È la storia di Andrea, 28enne di Anguillara Veneta in provincia di Padova che ha tappezzato la città di annunci in cui offre la sua compagnia a pagamento. "Sono una vittima di questo brutto momento che sta vivendo l'Italia", ha detto al Gazzettino. "L'ho fatto anche per un senso di trasgressione sebbene non abbia mai avuto un'esperienza di sesso a pagamento. Ma ancora, a parte le chiamate dai giornali, non sono stato contattato da nessuno".