Le piogge abbondanti frenano la Primavera

L'instabilità ripiomba sul nostro Paese dopo il breve assaggio di primavera degli scorsi giorni. Oggi la perturbazione numero 2 di marzo porta maltempo ovunque con piogge più insistenti e abbondanti in Liguria, zone pedemontane del Nord, Friuli e versanti tirrenici. Il tempo di questa settimana sarà condizionato da un flusso di correnti atlantiche che porteranno sull'Italia molte nuvole, fasi piovose e venti spesso intensi.

Oggi maltempo in quasi tutta l’Italia, con piogge e rovesci più diffusi e insistenti al Centronord, con i maggiori accumuli in Liguria, Friuli e Lazio. Piogge intermittenti sul medio-basso Adriatico. Rovesci localmente intensi anche in Sicilia e, dal pomeriggio, in Campania e Calabria. Piogge sparse in Sardegna. Nevicate sull’arco alpino: oltre 1000- 1200 metri sul settore centro-orientale, fino a 700- 600 metri in Piemonte, con notevoli accumuli su Alpi Marittime, Cozie e Appennino Ligure di Ponente. Temperature in calo al Nord; clima mite al Sud, con punte di 19 gradi in Sicilia per effetto dei venti meridionali. Giornata ventosa, con forti venti ovunque, settentrionali in Liguria, in prevalenza di Scirocco altrove; intensità fino a 80/100 km/h al Sud, intorno alla Sicilia e nel Tirreno centrale, con mari agitati.



Venti forti e temperature in rialzo al Centrosud - Da questa notte forti venti di Scirocco stanno sferzando il Centrosud e, in particolare, le Isole Maggiori. Nella notte a Cagliari sono state registrate raffiche di 50 km/. In Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto (Me), superati i 100 km/h . Il vento continua a non dare tregua nemmeno questa mattina. A Palermo toccati di nuovo gli 100 km/h . Le correnti umide stanno provocando anche un notevole rialzo delle temperature. Ad Alghero, già nelle prime ore del mattino, la colonnina di mercurio è arrivata a 16 gradi, a Palermo addirittura a 22 gradi.



Torna la neve - Oggi si farà vedere di nuovo la neve, che cadrà su tutto l’arco alpino e in Piemonte anche fino a 600 metri . Si segnalano già le prime nevicate nella provincia di Cuneo.



Il 7 marzo tampo instabile - Sarà una giornata ancora grigia ma con piogge meno diffuse: le precipitazioni si concentreranno soprattutto al Nordest e sulle regioni tirreniche. Cesserà di piovere, invece, al Nordovest, sul medio- basso Adriatico, sullo Ionio e in Sardegna. Ancora venti forti al Centrosud.



L'8 marzo - Venerdì arriverà una nuova perturbazione dalla Spagna che porterà ancora un po’ di instabilità. Al Nord avremo una prevalenza di tempo asciutto, ma molte nubi. Le piogge interesseranno soprattutto le regioni tirreniche. Al Nord ci saranno solo piogge brevi e isolate. Ancora venti forti al Centrosud, anche se in leggero calo rispetto alle giornate precedenti, con raffiche fino a 60 km/h . Temperature in rialzo al Nord e sul versante ionico.



Il fine settimana (9-10 marzo) - Nel fine settimana insisteranno umide correnti di provenienza sudoccidentale, che porteranno ancora nuvole e piogge, soprattutto al Nordest e sul versante tirrenico. Schiarite significative sul medio-basso Adriatico, Ionio e Sicilia. Temperature stazionarie. Venti