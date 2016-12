foto Ansa

16:45

- Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dice no alla revoca di arresto di Nicola Cosentino, nel procedimento in cui il parlamentare è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per presunti rapporti con il clan dei Casalesi. Se l'ordinanza non venisse revocata successivamente dal Riesame, Cosentino andrà in carcere nel momento in cui non sarà più deputato, ossia quando si insedierà il nuovo Parlamento.