Meteo, oggi tempo stabile e clima gradevole

Meteo, marzo all'insegna dell'instabilità 10:20 - La settimana inizia con la presenza dell'alta pressione che determina condizioni di bel tempo e una notevole escursione termica fra mattina e pomeriggio soprattutto al Centronord, dove si passerà da valori intorno allo zero all'alba a valori anche oltre i 15 gradi nel primo pomeriggio. Domani l'anticiclone comincerà a indebolirsi e sposterà il suo baricentro sui Paesi dell'est sotto la spinta delle correnti atlantiche che raggiungeranno le nostre regioni più occidentali. - La settimana inizia con la presenza dell'alta pressione che determina condizioni di bel tempo e una notevole escursione termica fra mattina e pomeriggio soprattutto al Centronord, dove si passerà da valori intorno allo zero all'alba a valori anche oltre i 15 gradi nel primo pomeriggio. Domani l'anticiclone comincerà a indebolirsi e sposterà il suo baricentro sui Paesi dell'est sotto la spinta delle correnti atlantiche che raggiungeranno le nostre regioni più occidentali.

Infatti, già nella seconda parte di domani il Nordovest, la Sardegna e le regioni tirreniche saranno raggiunte dalla perturbazione numero 2 di marzo, che sarà accompagnata anche da forte Scirocco. Questo sistema nuvoloso sarà più efficace nella successiva giornata di mercoledì, quando faremo i conti con un peggioramento più significativo: verrà in tal modo aperta la strada alle piovose correnti atlantiche che ci terranno compagnia per diversi giorni.



La previsione di oggi - Oggi tempo stabile e soleggiato tutto il Paese, eccetto un po’ di nubi che insisteranno sulla Sicilia, ma senza causare piogge. Nel corso della giornata qualche nuvola si spingerà anche sulla Sardegna. Al primo mattino qualche isolato banco di nebbia lungo la fascia centrale della pianura padana e nelle valli interne del Centro. Dopo una mattinata fredda al Centronord, le massime sono previste stazionarie o in lieve ulteriore crescita con valori in generale dai 13 ai 16 gradi e punte anche più elevate in Sardegna grazie al rinforzo dei venti di Scirocco.



Prosegue il pericolo valanghe - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, nella giornata di oggi (lunedì 4 marzo) il rischio sarà di grado 3 (“marcato”) sulle gran parte di Alpi e Prealpi centrali. Rischio invece di grado 2 (“moderato”) su Alpi orientali e Alpi occidentali. Rischio di grado 2 anche sull’Appennino Pesarese, Fabrianese e di grado 3 sui Monti Sibillini. Si raccomanda di prestare la massima attenzione in queste zone, dunque, soprattutto laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo.



Previsione per domani (5 marzo) - Quella di domani sarà una giornata caratterizzata da un lento peggioramento. In mattinata ancora molte schiarite con nubi soltanto al Nordovest e sulle Isole. Nel pomeriggio resiste il sole al Nordest e sul versante adriatico, nubi altrove. Prime piogge al Nordovest, su coste toscane e sulla Sardegna. In serata la nuvolosità aumenta dappertutto, piogge al Nordovest con neve fino a 600-900 metri, su Toscana, Sardegna e, in forma isolata, su Emilia, zone interne del Centro e basso Ionio. Nella notte alcune piogge al Nordest con possibili nevicate fino a bassa quota nel cuneese. Soffieranno intensi venti di Scirocco, particolarmente forti in Sardegna dove le raffiche raggiungeranno i 60-70 km/h. Temperature minime in aumento al Centrosud. Massime in calo di 3-4 gradi al Nordovest, stazionarie altrove.



Le temperature massima di domani - Ecco quali sono le temperature previste per le ore centrali della giornata di martedì 5 marzo in alcune città italiane: Aosta 10 gradi Brescia 12gradi Cuneo 7 grado Milano 12 gradi Novara 11 gradi Torino 9 grado Venezia 12 gradi Firenze 15 gradi Perugia 16 grado Roma 15 gradi Bari 15 gradi Napoli 17 gradi Catania 15 gradi Palermo 19 gradi Cagliari 16 gradi



Le piogge di mercoledì - Mercoledì 6 marzo la perturbazione n. 2 del mese porterà piogge che, nell’arco della giornata, bagneranno l’Italia da Nord a Sud. Andrà meglio soltanto sul medio- basso Adriatico. In particolare: - Mattina: piogge ovunque eccetto il medio- basso versante adriatico e alto Ionio - Pomeriggio: piogge dappertutto - Sera/notte: piogge ovunque; inizia a migliorare sulle Isole e sul medio- basso Adriatico (qui le piogge saranno sì presenti ma in forma meno intensa) Nevicherà sulle Alpi: a inizio giornata fino a 700-800 metri, a fine giornata sopra i 1000-1300 metri.



Le precipitazioni più intense - La perturbazione n. 2 di marzo porterà mercoledì piogge particolarmente forti al Nord e sulle regioni tirreniche. Qui avremo accumuli di pioggia che, nell’arco delle 24 ore, potranno andare da 20 a 50 mm.



La tandenza di giovedì - Avremo piogge meno diffuse: le precipitazioni si concentreranno soprattutto al Nordest e sulle regioni tirreniche; cesserà di piovere, invece, al Nordovest, sul medio- basso Adriatico, sullo Ionio e in Sardegna.



Venerdì 8 marzo - Al Nord avremo una prevalenza di tempo asciutto: piogge assenti, dunque, ma molte nubi. Una nuova perturbazione, nel frattempo, raggiungerà il Centrosud a iniziare dalla Sardegna. Questo nuovo sistema nuvoloso coinvolgerà soprattutto il versante tirrenico.



Prossimo fine settimana - Sabato 9 marzo avremo piogge residue su regioni adriatiche e al Sud; la situazione migliora a partire dal pomeriggio. Domenica 10 marzo possibile, nuovo peggioramento al Nord e, a fine giornata, su versante tirrenico e Sardegna.



Marzo all'insengna dell'instabilità - In base alle elaborazioni dei modelli fisico-matematici del Centro Epson Meteo si evidenzia un mese di marzo all’insegna dell’estrema variabilità. Sarà infatti un mese caratterizzato da frequenti sbalzi termici e pochi periodi di stabilità. A dimostrazione di questo, già nel pomeriggio di martedì 5 marzo avremo un peggioramento del tempo a partire dalle regioni occidentali a causa della perturbazione n. 2 di marzo che poi, mercoledì 6 marzo, riporterà le piogge in tutto il Paese. Anche le temperature, dopo il rialzo di questi primi giorni del mese- aumento che già faceva sperare in un primo assaggio di primavera- torneranno nella norma: parliamo quindi di valori tipici di fine inverno.