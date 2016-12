Meteo, piogge al Sud e sole al Nord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:07 - Un'intensa depressione mediterranea, dopo aver dato luogo a piogge e venti forti in Sardegna, si sta ora spostando sulle regioni meridionali, accompagnata da piogge su medio Adriatico, Sud e Isole, anche forti in Calabria e Sicilia. Domenica, invece, con l'allontanamento della perturbazione, il tempo sarà bello ovunque e avremo un clima pomeridiano gradevole. L'inizio della prossima settimana vedrà tempo stabile in tutta Italia. - Un'intensa depressione mediterranea, dopo aver dato luogo a piogge e venti forti in Sardegna, si sta ora spostando sulle regioni meridionali, accompagnata da piogge su medio Adriatico, Sud e Isole, anche forti in Calabria e Sicilia. Domenica, invece, con l'allontanamento della perturbazione, il tempo sarà bello ovunque e avremo un clima pomeridiano gradevole. L'inizio della prossima settimana vedrà tempo stabile in tutta Italia.

L'ondata di maltempo, dopo aver piegato nella seconda parte di ieri la Sardegna, si è abbattuta nella notte sulla Sicilia occidentale. Un violento nubifragio ha colpito poco dopo mezzanotte Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Anche sul resto del trapanese si sono abbattuti forti temporali e piogge torrenziali che hanno causato vari allagamenti. Tra le 6 e le 9 di questa mattina le piogge più violente e i temporali più forti hanno interessato il Messinese e la provincia di Reggio Calabria. In Sicilia, registrati accumuli di oltre 50 mm a Castroreale, 45 mm a Giarre, 35 mm a Barcellona Pozzo di Gotto; ben 56 mm a Nicolosi. Nelle prossime ore il maltempo più forte colpirà la Calabria.



Le previsioni per oggi - Oggi molte nubi al Centrosud e Isole, con piogge sparse su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sardegna, anche di forte intensità su Calabria e Sicilia dove potranno assumere il carattere di temporali; nevicate sull'Appennino, dall'Abruzzo alla Basilicata, oltre 1000-1200 metri. Nel pomeriggio ampie schiarite in Toscana, Umbria e Marche e piogge che tenderanno a cessare in Sardegna. Al Nord giornata di sole in montagna, in Liguria e sulle Venezie; un po' di nuvolosità innocua in pianura. Temperature massime in calo al Sud e regioni centrali adriatiche. Ventoso in Liguria, alto Adriatico e in tutto il Centrosud.



Le previsioni per domenica - Domenica avremo una splendida giornata di sole in tutto il Centronord, in Sardegna, Campania e Nord della Puglia con una prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi. Torna il bel tempo anche all'estremo Sud e in Sicilia ma con il sole che si dividerà il cielo con un po' di nuvolosità residua e un po' di vento da nord in Puglia e Mar Ionio. Temperature massime pomeridiane comprese in generale tra 12 e 16 gradi.



Il bel tempo dura poco - Anche lunedì 4 marzo sarà una bella giornata con poche nuvole e temperature in aumento. Si tratterà, dunque, di un'altra giornata con temperature nelle medie o al di sopra. Da mercoledì della prossima settimana, a causa dell'arrivo della perturbazione n. 2 di marzo, registreremo il ritorno di piogge in gran parte della Penisola a partire dalle regioni occidentali. Le temperature, dopo una temporanea flessione intorno a metà settimana legata a questo maltempo, nel weekend del 9 e 10 marzo riprenderanno a salire.