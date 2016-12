La prima giornata da "non Papa" di Ratzinger

La prima notte daè stata tranquilla per. "Ho fatto una bella telefonata con don Georg, era molto disteso, mi ha detto di aver dormito benissimo sia lui, sia il Santo Padre", ha riferitoha portato con sé a"diversi libri di teologia, spiritualità, storia, tra i quali 'L'estetica teologica' di von Balthasar, e alcune registrazioni musicali".ha poi parlato delle condizioni di salute di: "E' una persona anziana ma in". "Negli ultimi tempi lo abbiamo visto un po' più anziano, affaticato, chino, ogni tanto con il bastone ma più per una sua sicurezza che per appoggiarsi", ha aggiunto Lombardi. L'account @Pontifex, sospeso con l'inizio della sede vacante , ha superato iproprio alla vigilia della sua chiusura. Poco prima delle 20.00 di ieri, fa sapere la Radio vaticana, nelle nove lingue dell'account,ha superato la cifra record di 3 milioni di follower. La volata finale è stata tirata da tre lingue, inglese, spagnolo e italiano.