- "E' una situazione barbara quella di pm che utilizzano il carcere come minaccia per far dire quel che vogliono ai vari imputati o tengono in prigione persone come Lavitola, recluso da un anno senza aver commesso reati così gravi da dover essere tenuto in carcere". Così Silvio Berlusconi a Studio Aperto, commenta la vicenda De Gregorio, obbligato dai pm, secondo il leader dl Pdl, ad accusarlo di avergli elargito tre milioni di euro.