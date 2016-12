Meteo: oggi bello al Nord, nuvole al Centro-sud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 09:07 - Un’intensa depressione mediterranea, la perturbazione numero 1 di marzo, già oggi porterà forti piogge sulla Sardegna con possibili nubifragi nel pomeriggio e poi, domani, molte precipitazioni su Medio Adriatico, Sud e Isole maggiori, con possibilità di rovesci e temporali di forte intensità soprattutto su Calabria e Sicilia. Al Nord, invece, le prossime due giornate saranno belle e soleggiate. - Un’intensa depressione mediterranea, la perturbazione numero 1 di marzo, già oggi porterà forti piogge sulla Sardegna con possibili nubifragi nel pomeriggio e poi, domani, molte precipitazioni su Medio Adriatico, Sud e Isole maggiori, con possibilità di rovesci e temporali di forte intensità soprattutto su Calabria e Sicilia. Al Nord, invece, le prossime due giornate saranno belle e soleggiate.

Domenica tornerà il sole anche al Centrosud. Nei prossimi giorni temperature in generale nella norma, con valori di fine inverno.



Oggi bello al Nord, nuvole al Centro-sud - Oggi al mattino ci saranno molte nuvole e piogge sparse sulla Sardegna. Qualche nuvola, ma innocua, anche su sulle regioni tirreniche. Ma il tempo sarà prevalentemente sereno sul resto d’Italia nonostante qualche banco di nebbia sulla Valpadana e nelle valli del Centro. Nel pomeriggio ancora prevalenza di tempo bello al Nord, con nuvole sul resto d’Italia: rovesci e temporali, anche di forte intensità, su tutta la Sardegna. Qualche gelata mattutina è prevista al Centronord; massime stazionarie o in leggera crescita. Intensi venti di Scirocco su Calabria e Isole.



Forti piogge in Sardegna - La perturbazione numero 1 porterà sulla Sardegna piogge che saranno particolarmente intense e accompagnate da temporali a partire dal pomeriggio, soprattutto nella parte meridionale dell’Isola. Non si escludono nubifragi nel Cagliaritano, nell’area del Gennargentu e nella parte sud-occidentale della regione. Nell’arco dell’intera giornata si prevede che, in queste zone, i quantitativi di pioggia possano anche superare i 100 millimetri.



Rishio valanghe sulle Alpi - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, oggi il rischio sarà di grado 3 (“marcato”) su gran parte dell’arco alpino. Rischio di grado 2 (“moderato”) sull’Appennino Pesarese, Fabrianese e di grado 3 sui Monti Sibillini. Si raccomanda di prestare la massima attenzione in queste zone, dunque, soprattutto laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo.



Tendenza - Sabato sono in arrivo correnti orientali umide e leggermente più fredde che riporteranno le nuvole in Pianura Padana e sull’Adriatico. Proprio sull’Adriatico, infatti, si faranno sentire i venti di Bora. Qualche fiocco di neve previsto sul versante adriatico dell’Appennino centro-meridionale. La stessa perturbazione numero 1 di marzo porterà maltempo in gran parte del Sud con piogge più intense su Sicilia e Calabria; in Sardegna, nel frattempo, la situazione andrà migliorando. Temporaneo calo delle temperature al Sud e su tutto il versante adriatico.



Domenica e lunedì saranno due belle giornate con poche nuvole e temperature in aumento. Si tratterà, dunque, delle prime giornate con temperature nelle medie o anche superiori, con un primo assaggio di primavera.



Rialzo termico da metà settimana - Un ulteriore, significativo rialzo delle temperature sarà possibile nella seconda metà della prossima settimana, soprattutto al Centrosud, grazie al ripristino delle correnti miti provenienti dall’Atlantico. Intanto l'aria umida in arriv porterà però anche il ritorno di piogge su gran parte della Penisola, a partire dalle regioni occidentali.