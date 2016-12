De Gregorio: "Presi tre milioni da Berlusconi"

foto LaPresse Correlati Berlusconi indagato per corruzione

Diritti tv, Berlusconi in tribunale 12:10 - "Ho partecipato all'operazione Libertà per ribaltare il governo Prodi". Così il senatore Sergio De Gregorio racconta di aver ricevuto da Silvio Berlusconi, tra il 2006 e il 2008, tre milioni di euro. Un milione fu versato "in chiaro" come accordo federativo tra Forza Italia e il movimento Italiani nel mondo. Altri due furono versati in nero: "Ho ricevuto gli altri due da Lavitola in tranche da 200-300mila euro" ha raccontato ai pm De Gregorio. - "Ho partecipato all'operazione Libertà per". Così il senatoreracconta di aver ricevuto da, tra il 2006 e il 2008,. Un milione fu versato "in chiaro" come accordo federativo tra Forza Italia e il movimento Italiani nel mondo. Altri due furono versati in nero: "Ho ricevuto gli altri due" ha raccontato ai pm De Gregorio.

De Gregorio disse tutto ai magistrati poco dopo il Natale dell'anno scorso, come racconta il "Corriere della Sera". Fu lui, alla fine dell'anno scorso, a chiedere di rendere "dichiarazioni spontanee". L'oggetto della sua deposizione è il passaggio dall'Italia dei valori al centrodestra. Tramite tra lui e Berlusconi, dice il senatore, fu il faccendiere Valter Lavitola, incaricato appunto di consegnare i soldi.



In seguito alle sue parole Berlusconi è indagato con Lavitola e con lo stesso De Gregorio per corruzione e violazione della legge sul finanziamento dei partiti. Sequestrata l'ultima cassetta di sicurezza che il leader del Pdl ha ancora al Monte dei Paschi di Siena. Mentre la Guardia di Finanza di Napoli ha depositato alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera la richiesta della Procura di perquisire la cassetta e utilizzare i tabulati telefonici di Berlusconi. L'obiettivo è trovare riscontri ai racconti di De Gregorio e dimostrare che il governo Prodi cadde in seguito a una serie di passaggi di denaro dal leader del centrodestra ai parlamentari che abbandonarono il sostegno alla maggioranza.



Qualcosa di simile emergeva d'altra parte già da una lettera di Lavitola a Berlusconi (al quale non fu però mai consegnata) in cui il faccendiere gli faceva presente di essere in credito "per aver io comprato De Gregorio". Gli inquirenti ora vogliono sentire Berlusconi, che potrebbe essere convocato in Procura a Napoli già martedì.



Dal 15 marzo non sarà più parlamentare e rischia l'arresto - A questo punto, però, il senatore al centro dell'ennesimo scandalo rischia grosso. L'anno scorso un voto del Parlamento lo salvò dall'arresto. Ma adesso, quando si insedieranno le nuove Camere, il 15 marzo, lui non ci sarà. Il senatore non è stato ricandidato dal Pdl e diventa un cittadino normale, e come tale può essere anche arrestato. Ma lui, assicura, non scapperà, perché "io adoro la mia famiglia - dice il quasi ex parlamentare 53 enne, una moglie e tre figli -. E per questo non ho mai pensato di scappare come Lavitola. Anzi, quando Lavitola mi telefonò da una località estera, io gli dissi: torna, Valterì, fiondati dai giudici, chiarisci tutto".



Soldi a Rotondi e Mussolini - Proprio a Lavitola, scrive la "Repubblica", De Gregorio avrebbe chiesto a Lavitola per quale motivo questi soldi gli venivano dati in nero e perché non venivano invece versati al partito. E spiega: "Ricordo addirittura che fu indicata la cifra di 700mila euro, e non di un milione, per non fare irritare Rotondi, la Mussolini e gli altri che avevano ricevuto sostegno dal partito in misura più o meno equivalente a questo contratto".



Nell'operazione "caduta del governo Prodi", De Gregorio racconta di aver detto a Berlusconi che forse era tra gli indecisi anche il senatore Giuseppe Caforio e di essersi sentito dire: "Cosa gli puoi offrire?". "Risposi - dice De Gregorio -: che magari gli diate un finanziamento alla sua forza politica. Allora lui disse: puoi proporgli fino a cinque milioni. Ma Caforio mi registrò e mi denunciò".



Un testimone: Lavitola si presentò con una borsa piena di soldi - De Gregorio invece cambiò casacca, anche se lo fece all'ultimo per evitare sospetti. In commissione Difesa faceva il suo "lavoro" dicendo no ai provvedimenti del governo e, di conseguenza, indebolendo Prodi. Della vicenda parla anche Andrea Vetromile, ex collaboratore di De Gregorio, che racconta di aver assistito all'operazione di consegna di 4-500mila euro in Parlamento a De Gregorio da parte di Lavitola. "Ricordo che stavo con De Gregorio nel suo ufficio, all'epoca era presidente della commissione Difesa, quando si presentò Lavitola con una borsa che io sapevo essere piena di soldi. Fu lo stesso De Gregorio ad annunciarmi la visita di Lavitola che gli avrebbe consegnato i soldi di Berlusconi quale ringraziamento per il passaggio al suo schieramento politico. Quando Lavitola entrò, dopo i primi convenevoli, mi chiese di uscire. Quando rientrai, la scrivania di De Gregorio era piena di soldi".



Filo con la camorra - E non è ancora finita, perché sembra, come scrive ancora "Repubblica", che il denaro passato a De Gregorio sia finito, all'insaputa di Berlusconi, a personaggi vicini alla camorra. Ecco cosa scrivono al riguardo i magistrati: "All'origine e alla fine di alcuni flussi economici che passavano attraverso le società e i conti del senatore De Gregorio, si ponevano dalla parte iniziale, di origine, l'allora capo dell'opposizione Berlusconi ovvero la sua formazione politica; e dall'altro, quello di destinazione ultima, soggetti vicini a un'associazione camorristica operante nell'area napoletana". In mezzo, il senatore De Gregorio.