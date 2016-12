Niente primavera: torna il maltempo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:00 - Da domani una nuova perturbazione raggiungerà col suo carico di temporali la Sardegna. Sabato anche il resto del Sud sarà interessato dal maltempo: verranno colpite soprattutto Sicilia e Calabria. L'arrivo di questo nuovo sistema nuvoloso costringerà di nuovo l'alta pressione a ritirarsi temporaneamente verso nord, contribuendo a richiamare aria fredda dai Paesi dell'est. - Da domani una nuova perturbazione raggiungerà col suo carico di temporali la Sardegna. Sabato anche il resto del Sud sarà interessato dal maltempo: verranno colpite soprattutto Sicilia e Calabria. L'arrivo di questo nuovo sistema nuvoloso costringerà di nuovo l'alta pressione a ritirarsi temporaneamente verso nord, contribuendo a richiamare aria fredda dai Paesi dell'est.

Sabato, quindi, ci si deve aspettare ancora maltempo sulle regioni adriatiche con neve fino a 1.000 metri sull'Appennino. Domenica l'alta pressione si prenderà la rivincita: il tempo tornerà dunque stabile ovunque, ma con temperature nella norma, tipiche della fine dell'inverno.



Le previsioni per oggi - Giornata abbastanza stabile, ma con la presenza di nuvole sparse in molte regioni, maggiormente compatte al Nordovest, in Emilia Romagna e sul medio Adriatico. Le schiarite più ampie resisteranno sicuramente sulle regioni tirreniche dalla bassa Toscana alla Calabria. I fenomeni saranno scarsi: qualche debole precipitazione possibile nel Piemonte occidentale, nevosa a quote oltre i 600 metri, e brevi piovaschi sono attesi nella Puglia meridionale. A fine giornata tendenza a un peggioramento in Sardegna, mentre torna qualche nebbia nelle valli e pianure del Centronord in seguito al diradamento delle nubi. Temperature massime stazionarie o in leggera crescita. Ventoso sulle Isole per venti di Scirocco, specialmente in Sardegna.



Le previsioni per domani - La perturbazione numero 1 di marzo giungerà sulla Sardegna, accompagnata da forti venti di Scirocco che si faranno sentire sulle Isole con raffiche intorno a 60-80 Km/h; oltre a portare maltempo in Sardegna con rovesci e temporali, a fine giornata coinvolgerà anche la Sicilia, estendendosi poi rapidamente a gran parte del Sud. Sul resto dell'Italia il tempo si manterrà discreto; schiarite più ampie al Nord. Da segnalare qualche banco di nebbia al mattino in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro.



Maltempo in Sardegna - La perturbazione n. 1 di marzo venerdì porterà sulla Sardegna piogge che saranno particolarmente intense e accompagnate da temporali a partire dal pomeriggio, soprattutto nella parte meridionale dell'Isola. Non si escludono nubifragi nel cagliaritano, nell'area del Gennargentu e nella parte sud-occidentale della regione. Nell'arco dell'intera giornata, si prevede che, in queste zone, i quantitativi di pioggia possano anche superare i 100 millimetri.



Sabato tornano le nuvole - Giungeranno delle correnti orientali umide e leggermente più fredde che riporteranno le nuvole in Pianura Padana e sull'Adriatico. Proprio sull'Adriatico, infatti, si faranno sentire i venti di Bora. Qualche fiocco di neve si farà vedere sul versante Adriatico dell'Appennino centro-meridionale. La stessa perturbazione n.1 di marzo porterà maltempo in gran parte del Sud con le piogge più intense su Sicilia e Calabria; in Sardegna, nel frattempo, la situazione andrà migliorando. Temporaneo calo delle temperature al Sud e su tutto il versante adriatico.



Da domenica il sole - Domenica e lunedì saranno due belle giornate con poche nuvole e temperature in aumento. Si tratterà, dunque, delle prime giornate con temperature nelle medie o al di sopra: giornate che ci daranno così un primo assaggio di primavera. Un ulteriore, significativo rialzo delle temperature sarà possibile nella seconda metà della prossima settimana, soprattutto al Centrosud, grazie al ripristino delle correnti miti provenienti dall'Atlantico. Intanto, trattandosi di aria umida, avremo però anche il ritorno di piogge in gran parte della Penisola, a partire dalle regioni occidentali.