Benedetto XVI sarà "Papa emerito"

foto Reuters 13:41 - Dopo le dimissioni, Joseph Ratzinger avrà il titolo di "Papa emerito" o "Romano Pontefice emerito". Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi, il quale ha aggiunto che gli si potrà ancora rivolgere l'appellativo di "Sua Santità". Ratzinger, ha poi specificato padre Lombardi, dopo il 28 febbraio "vestirà la talare bianca semplice".

La giornata di oggi è per Benedetto XVI "senza udienze e senza discorsi. La giornata è dedicata alla preghiera, alla preparazione degli impegni di domani e dopodomani, ma anche allo spostamento perché sono gli ultimi giorni che il Papa sta qui nell'appartamento in Vaticano", ha spiegato padre Federico Lombardi nel corso del briefing.



"Il 28 febbraio alle ore 20 la Guardia Svizzera che fa servizio alla porta di Castel Gandolfo terminerà il suo servizio di guardia" alla porta del palazzo. Ma la gendarmeria proseguirà il suo servizio di vigilanza, "la sicurezza del Santo Padre è garantita". Quello che termina è il "servizio pubblico" garantito al Papa dalle guardie svizzere. La convocazione delle congregazioni dei cardinali, che precedono il conclave, "partirà il primo marzo" e "verosimilmente non verranno convocate sabato 2 o domenica 3 marzo" e quindi potrebbero cominciare lunedì 4.



"Il papa ha molto gradito il dono delle scarpe realizzate per lui dagli artigiani di Leon in Messico e continuerà ad utilizzarle", ha raccontato. Una fornitura di scarpe è stata donata al papa nel corso del suo ultimo viaggio in Messico. All'udienza pubblica di domani, l'ultima di Papa Benedetto XVI, sono attese "dalle cinquantamila persone in su", ha poi concluso il capo della sala stampa vaticana.