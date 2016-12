Meteo, il freddo ha i giorni contati

foto Meteo.it Correlati Infografiche

La situazione in Europa 10:37 - Il clima invernale ci terrà compagnia ancora per pochi giorni, poi da giovedì gradualmente l'alta pressione, ora sull'Europa settentrionale, si allungherà verso sud sostituendo definitivamente il vasto vortice ricolmo di aria gelida che ancora insiste a ridosso dell'Italia. Questo significa che già verso il fine settimana avremo un miglioramento accompagnato da un primo rialzo termico.

Questa mattina ampie schiarite al Nordest, Lombardia ed Emilia Romagna, con gelate e ghiaccio sulle strade nelle zone interessate dalle recenti nevicate; nubi nelle altre regioni con le ultime nevicate sul Cuneese e ancora delle piogge sparse soprattutto fra Calabria e Basilicata dove la quota neve si aggirerà intorno agli 800-900 metri. Nel pomeriggio rasserenamenti sempre più ampi al Nordovest, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, nuvoloso nelle altre zone con piogge e nevicate oltre 800 metri in estensione anche a Puglia, Campania, Lazio, Appennino abruzzese e molisano e isole maggiori. Deboli nevicate anche sulle Alpi orientali, in serata piogge sparse in pianura in Triveneto.



Temperature massime in rialzo al Centronord, in lieve calo al Sud. Venti moderati di Bora e Tramontana al Nord.



PERICOLO GHIACCIO SULLE STRADE - Stamattina si sono formate vere e proprie lastre di ghiaccio su gran parte delle strade del Nord dove ci sono stati dei rasserenamenti; è successo non tanto per valori particolarmente rigidi ma per gli strati al suolo di neve bagnata mista alle piogge di questa notte che hanno anche lavato via il sale. Di seguito qualche valore: -4 gradi per Bolzano, -2 gradi per Brescia e Bologna, -1 grado per Milano, Treviso, Udine, Aosta, Cuneo. Al centro sono stati registrati 0 gradi a Firenze e 1 grado per Roma.



ANCHE OGGI PERICOLO VALANGHE - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, nella giornata di oggi, martedì 26, il rischio sarà da grado 2 ("moderato") a grado 3 ("marcato") sulle Alpi occidentali. Rischio di grado 3 ("marcato") sulle Alpi centro-orientali. Rischio di grado 2 (“moderato”) sull'Appennino Pesarese, Fabrianese e di grado 3 sui Monti Sibillini. Si raccomanda la massima attenzione.



LA TENDENZA PER LA SETTIMANA - MERCOLEDI' 27 FEBBRAIO: giornata ancora instabile con tempo grigio al Nord, nuvoloso sull'alta Toscana, il Medio Adriatico, con deboli piogge sulle Venezie che si estenderanno all'Emilia Romagna. In serata deboli piogge bagneranno anche il Nordovest con delle nevicate sulle Alpi occidentali. Ci sarà una residua instabilità al Sud. Temperature minime sottozero al Nordovest, temperature massime senza grandi variazioni.



GIOVEDI' 28 FEBBRAIO: ancora molte nuvole in Pianura Padana, sul Medio e Basso Tirreno, in Liguria, Toscana e Sardegna senza fenomeni di rilievo. Da segnalare solo qualche fiocco di neve sulle Alpi Piemontesi. Sul resto dell’Italia tempo abbastanza soleggiato. Temperature in lieve rialzo quasi ovunque. Alla fine della giornata una nuova perturbazione raggiungerà la Sardegna dove nella notte porterà le prime piogge e diventerà la perturbazione n. 1 del mese di marzo.



VENERDI’ 1 MARZO: la perturbazione giunta sulla Sardegna, si accompagna a forti venti di Scirocco che si faranno sentire sulle Isole con raffiche intorno a 60-80 Km/h; oltre a portare maltempo in Sardegna con rovesci e temporali, tra pomeriggio e sera coinvolgerà anche la Sicilia. Sul resto dell’Italia il tempo si manterrà discreto. Da segnalare qualche banco di nebbia al mattino in pianura Padana e nelle valli interne del Centro.



SABATO 2 MARZO: giungeranno delle correnti orientali umide e leggermente più fredde che riporteranno le nuvole in Pianura Padana e sull'Adriatico. Proprio sull'Adriatico infatti si faranno sentire i venti di Bora. Qualche fiocco di neve si farà vedere sul versante Adriatico dell’Appennino centro-meridionale. La stessa perturbazione n.1 di marzo porterà maltempo tra Calabria e Sicilia dove non mancheranno rovesci e temporali. Le temperature non subiranno particolari variazioni.



DOMENICA 3 MARZO E LUNEDI 4 MARZO: FINALMENTE BEL TEMPO E TERMOMETRI IN RISALITA - Saranno due belle giornate con poche nuvole e temperature in aumento. Saranno quindi le prime giornate con temperature nelle medie o al di sopra che ci faranno assaporare la primavera.



NELLA SECONDA PARTE DELLA PROSSIMA SETTIMANA CLIMA PRIMAVERILE - Un ulteriore significativo rialzo delle temperature sarà possibile nella seconda metà della prossima settimana grazie al ripristino delle correnti miti provenienti dall'Atlantico tropicale che determineranno sull'Italia una fase con clima da inizio primavera.