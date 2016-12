15:36

- Diego Armando Maradona è tornato in Italia. L'ex "pibe de oro" è arrivato all'aeroporto di Fiumicino da Dubai. "Maradona ha il massimo rispetto per le istituzioni italiane, vuole incontrare i rappresentanti del Fisco per valutare la documentazione che lo riguarda - ha fatto sapere il suo legale, Angelo Pisani -. Vuole parlare con il Capo dello Stato per far comprendere che non si può perseguire un cittadino per un accertamento fiscale inesistente".