Oggi deboli nevicate, da domani migliora

Piacenza: - 5 gradi Brescia: - 4 gradi Bolzano: - 3 gradi Cuneo: - 3 gradi Bergamo: - 2 gradi Novara: - 2 gradi Milano: - 1 grado Torino: - 2 gradi Bologna: - 1 grado Verona: - 1 grado Pisa: - 2 gradi Firenze: 0 gradi Roma: 2 gradi Napoli: 3 gradi Bari: 4 gradi Palermo: 5 gradi Cagliari: 2 gradi

avremocon sprazzi di tempo bello solo su regioni adriatiche ed estremo Sud. Al mattinosu Piemonte e Lombardia, mentre in Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna cadrà la pioggia e la neve arriverà fino a quote collinari; qualche pioggia anche sulla Sicilia con nevicate oltre i 900 metri. Nel pomeriggio ancora neve fino a quote pianeggianti su Piemonte, Lombardia ed entroterra ligure; piogge su Veneto e Toscana con neve fino a quote collinari e, a quote più basse, piogge sparse anche lungo le coste del Lazio, dell’alta Campania e in Sicilia., stazionarie al Centro, in leggero calo al Sud. Venti da deboli a moderati.- Nella mattinata avremo ancora deboli nevicate fino in pianura su Piemonte e Lombardia; neve fino a quote collinari su Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio ancora neve fino a quote pianeggianti su Piemonte, Lombardia ed entroterra ligure. In particolare, nelle prossime ore- Secondo i dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, oggi ilsarà di grado 2 ("moderato") sulle Alpi occidentali. Rischio da grado 3 ("marcato") a grado 2 sulla maggior parte delle Alpi centro-orientali. C'è il rischio di grado 4 ("forte") su Alpi e Prealpi Giulie e Alpi e Prealpi Carniche. Rischio di grado 2 ("moderato") sull’Appennino Pesarese, Fabrianese e di grado 3 sui Monti Sibillini.- Il tempocon le ultime nevicate in mattinata nel Cuneese.. Tra il tardo pomeriggio e la serata nubi in arrivo sul Triveneto con qualche fenomeno su Alpi e Friuli Venezia Giulia; quota neve oltre 600-800 metri. Al Centro-sud neve in mattinata con piogge su Calabria, Basilicata (qui neve oltre 800-900 metri); locali piovaschi su Campania e coste di Toscana e basso Lazio. Nel pomeriggio prime schiarite su Toscana e Marche, qualche pioggia nelle zone interne del Lazio e delle regioni meridionali e quota neve oltre 800-900 metri. Temperature massime in aumento al Nord e sul medio Tirreno.- Ecco quali sono le temperature minime previste per la notte tra oggi e domani:- Da domani registreremo un progressivo rialzo delle temperature. Nella seconda parte della settimana i valori si riporteranno in linea con le medie stagionali.con nubi al Nord e al Sud ma ben pochi fenomeni: qualche fiocco di neve sulle Prealpi orientali. Ultime piogge in Calabria e sul Gargano.qualchein mattinata,. A fine giornata peggiora in Sardegna per l’arrivo di una nuova perturbazione che tra venerdì e sabato porterà maltempo al Centro-sud.