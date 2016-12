Il Papa a Napolitano: "Pregherò per l'Italia"

foto Da video Correlati L'ultima volta di Napolitano da Benedetto XVI 13:34 - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accompagnato dalla moglie, è giunto in Vaticano per l'udienza di congedo con Benedetto XVI. Si tratta di una "visita privata", il primo incontro pubblico del Papa dopo la pausa degli esercizi spirituali che si sono conclusi questa mattina. - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accompagnato dalla moglie, è giunto in Vaticano per l'udienza di congedo con Benedetto XVI. Si tratta di una "visita privata", il primo incontro pubblico del Papa dopo la pausa degli esercizi spirituali che si sono conclusi questa mattina.

Benedetto XVI, rivolgendosi al Capo dello Stato, ha detto che pregherà "per l'Italia". Sia il Papa, sia il Presidente, sia sua moglie Clio sono apparsi molto commossi in quest'ultimo incontro, ormai alla vigilia della "rinuncia" di Benedetto XVI, che lascerà giovedì 28 febbraio. Il Papa ha quindi espresso al Presidente e alla moglie "gratitudine per la loro amicizia e i migliori auspici per il bene dell'Italia, in particolare in questi giorni e in questo tempo di scelte impegnative''.



"Signor Presidente, ha trovato il tempo di venire a salutarmi", ha detto il Papa. "No, è lei mi ha dato opportunità di rivederla", ha risposto Napolitano. Nel corso della visita il Capo dello Stato ha accennato alla sua recente visita negli Stati Uniti e alla prossima visita in Germania. E ha regalato al Papa un'edizione rara dei Promessi Sposi. Benedetto XVI ha invece donato una stampa.



Napolitano al Papa: "Il popolo italiano le è vicino" - "Il Presidente Napolitano ha manifestato al Papa non solo la gratitudine del popolo italiano per la sua vicinanza in tanti momenti cruciali e per il suo altissimo magistero religioso e morale, ma anche l'affetto con cui esso continuerà ad accompagnarlo nei prossimi anni". Lo afferma il comunicato ufficiale della Sala Stampa vaticana sul colloquio avuto questa mattina da Benedetto XVI con Giorgio Napolitano.