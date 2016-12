L'inverno resiste anche nel weekend

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

La situazione in Europa 07:26 - L'inverno non mollerà la presa neanche nel fine settimana, con l'arrivo di un'altra perturbazione, la numero 9 di febbraio, accompagnata da piogge e temporali al Centrosud, nevicate abbondanti sull'Appennino centrale e nuove nevicate fino in pianura al Nord, e la neve cadrà su molte zone del Nord anche nella giornata di domenica. - L'inverno non mollerà la presa neanche nel fine settimana, con l'arrivo di un'altra perturbazione, la numero 9 di febbraio, accompagnata da piogge e temporali al Centrosud, nevicate abbondanti sull'Appennino centrale e nuove nevicate fino in pianura al Nord, e la neve cadrà su molte zone del Nord anche nella giornata di domenica.

Le previsioni per oggi - Nuvole su quasi tutta l'Italia: al mattino piogge forti in Sardegna e, da deboli a moderate, anche su Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, con neve sui rilievi oltre 500-700 metri; nel pomeriggio neve fino in pianura su entroterra ligure, bassa Lombardia ed Emilia, piogge sparse invece su coste liguri, Romagna, regioni centrali, Campania, Gargano e Sardegna con neve sull'Appennino centrale oltre 300-1000 metri; in serata neve fino in pianura su Liguria, basso Piemonte, Lombardia, Emilia, Friuli e Veneto occidentale mentre cadrà la pioggia su gran parte del Centrosud e sulle coste dell'Alto Adriatico con neve sull'Appennino centrale oltre 800-1300 metri. Venti forti al Centrosud con raffiche fino a 60-80 Km/h. Temperature minime in calo, con gelate diffuse al Nord e zone interne del Centro; massime in generale stazionarie o in lieve crescita. Di seguito qualche valore previsto per la prossima notte: -6 gradi per Bolzano, -5 gradi per Brescia, -4 gradi per Trento, -3 gradi per Torino, Novara, Cuneo, Udine, -2 gradi per Bologna, -1 gradi per Milano, Treviso e Rimini, 0 gradi per Grosseto, Perugia, Pisa e Viterbo.



Giornate instabili - La perturbazione n. 9 andrà a rinforzare il vortice di bassa pressione che attualmente si trova vicino alla Sardegna. Piccolissimi spostamenti del vortice di bassa pressione potranno determinare delle variazioni sulle previsioni per le giornate dove saremo chiamati a votare. Per previsioni più attendibili bisogna quindi sempre seguire ogni aggiornamento, perché in casi come questi anche le previsioni a 48 ore possono subire degli aggiustamenti. Nel complesso le giornate saranno caratterizzate da instabilità e da temperature inferiori alla norma sul Centronord e Sardegna.



Previsioni per domenica - Rovesci e temporali saranno possibili all'estremo Sud (Salento, Calabria). In Sardegna venti freddi con rovesci e temporali di neve; qualche fiocco di neve potrà arrivare perfino a livello del mare. Ancora forti venti di Maestrale. Neve al Nord: nevicherà sulle Api e deboli nevicate sono previste in Piemonte, sull'ovest della Lombardia e in Liguria (sulle coste si tratterà di pioggia mista a neve). Tempo instabile con rovesci e qualche temporale sull'alto Tirreno (Levante ligure e Toscana) con neve fino a bassa quota durante i rovesci (200 metri). Il tempo sarà discreto sull'Adriatico dove avremo sprazzi di sole.



Previsioni per lunedì - Sarà una giornata simile a domenica, con fenomeni in attenuazione al Centronord. In mattinata ancora neve al Nordovest fino a quota molto bassa. Tempo in peggioramento in Sicilia. Da martedì il tempo tenderà a migliorare su nostro Paese con un graduale rialzo delle temperature.