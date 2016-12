foto Ansa

- Per Danilo Restivo - detenuto in Inghilterra per l'omicidio della sarta Heather Barnett - è stata disposta la consegna temporanea all'Italia, in vista dell'udienza del processo di appello sul delitto di Elisa Claps, a Salerno. Lo ha confermato il legale dell'imputato, che arriverà in Italia nei prossimi giorni. Il processo inizierà il 20 marzo.